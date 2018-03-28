Пушкинский музей откроет выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера»

МОСКВА, 28 марта. / ТАСС /. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представляет в среду для широкого зрителя масштабную выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». В экспозиции будут 82 произведения, ни одно из которых ранее не выставлялось в России, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка основана на коллекции Томаса Каплана и его супруги Дафны Реканати-Каплан, это одно из крупнейших частных собраний голландской живописи XVII века. Посетители увидят произведения Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса. Также будет представлен уникальный рисунок Леонардо да Винчи «Голова медведя». «Творчество великого итальянца не принадлежит к искусству голландского золотого века, но его небольшое произведение является жемчужиной Лейденской коллекции», — сказали в пресс-службе.

"Это потрясающая коллекция, одна из лучших в мире. Мы узнали про то, что она впервые публикуется и открывается в Лувре, и это было сигналом к тому, что нужно познакомиться с коллекционером и попытаться показать ее в Москве… Коллекционер — настолько невероятный человек, что он мгновенно принял решение. Мы с ним единодушны в том что это важно", — сообщила директор музея Марина Лошак на пресс-показе выставки.

Она подчеркнула, что организация выставки прошла без затруднений. «Ни одной трудности [не было], в этом случае все было очень легко, профессиональная команда с обеих сторон, работали чудесно, поэтому в короткий срок выставка осуществилась», — сказала Лошак.

Шедевры экспозиции

Посетители выставки познакомятся с работами раннего лейденского периода творчества Рембрандта из серии аллегорий чувств: «Извлечение камня глупости (Аллегория осязания)», «Три музыканта (Аллегория слуха)» и недавняя находка — «Пациент, упавший в обморок (Аллегория обоняния)». Зрелый период творчества Рембрандта, связанный с длительной и плодотворной работой в Амстердаме, представлен «Портретом мужчины в красном дублете», «Девушкой в расшитой золотом накидке», «Автопортретом с затененными глазами».

На выставке также покажут картину «Девушка за верджинелом» Яна Вермеера Делфтского, работы которого встречаются крайне редко. Это произведение — единственная работа зрелого периода творчества мастера, которая до сих пор находится в частной коллекции. В мире известно всего 36 произведений художника, творения мастера не представлены в собраниях российских музеев. Эта поздняя картина предположительно написана на холсте из того же рулона, что и другая работа Вермеера — «Кружевница», представленная в постоянной экспозиции Лувра.

Золотой век живописи

"Голландский золотой век был одним из наиболее выдающихся периодов в истории искусства, поскольку он был не только плодотворным, но и невероятно художественным и изобретательным. Лейденская коллекция является своего рода окном в это время, и она не имеет аналогов", — сказала на пресс-показе куратор Лейденской коллекции Лара Ягер— Красселт.

Лейденская коллекция, основанная в 2003 году американцами Томасом Капланом и его супругой Дафной Реканати-Каплан, включает около 250 живописных и графических работ. Она впервые была показана миру в 2017 году в Лувре, а затем отправилась в мировое турне. Выставки с успехом прошли в Национальном музее в Пекине, Лонг-музее в Шанхае. После ГМИИ им. А. С. Пушкина коллекция будет представлена в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в Лувре в Абу-Даби (художественный музей, открывшийся в 2017 году).

Экспозиция будет работать для посещения до 22 июля.