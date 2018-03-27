ТАСС подготовил спецпроект к выставке Лейденской коллекции в ГМИИ им. Пушкина

ТАСС подготовил спецпроект «Повесть о пяти городах», приуроченный к открытию выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера . Шедевры Лейденской коллекции» в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Выставка, организованная при поддержке Сбербанка , откроется 28 марта и продлится до 22 июля 2018 года, после чего осенью будет показана в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

"Повесть о пяти городах", которой присущи многие достоинства классических каталогов выставок, в отличие от них является также собранием забавных историй и неочевидных связей. Из спецпроекта можно среди прочего узнать, как связаны между собой Ян Вермеер Делфтский и нашумевший роман Донны Тартт «Щегол», почему в XVII веке в Голландии многократно тиражировались картины с изображениями попугаев клетке и как живописцы того времени из экономических соображений делали «католические» картины пригодными для протестантов.

Лейденская коллекция собрана американским предпринимателем, инвестором и филантропом Томасом С. Капланом и его женой Дафной. Коллекция называется так, потому что Лейден является родным городом Рембрандта, с полотен которого и начиналось собрание. В спецпроекте, однако, можно узнать не только о развитии Лейденской школы, но и о том, что в XVII веке происходило в других крупных центрах голландской живописи — Амстердаме, Делфте, Утрехте и Харлеме. Рассказ не ограничивается Рембрандтом, он охватывает его учителей и учеников, а также величайших современников — Франса Халса и Яна Вермеера.

Лейденская коллекция — одно из самых значимых частных собраний голландского изобразительного искусства XVII века, включающее около 250 живописных и графических работ. Собрание охватывает полувековой период в истории голландской живописи XVII столетия. В нем представлены работы лейденских fijnschilders ("мастеров тонкой живописи") и их современников. На выставке будут показаны 82 картины из коллекции.