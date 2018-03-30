Уникальный рисунок Леонардо да Винчи привезли в Пушкинский музей 

Более 80 работ голландских живописцев впервые привезли в Россию на выставку в ГМИИ им. А. С. Пушкина. В главном здании музея до 22 июля будут представлены шедевры Лейденской коллекции Томаса Каплана и его супруги Дафны Реканати-Каплан. Один из выдающихся элементов коллекции — уникальный рисунок Леонардо да Винчи, передает НСН.
Также посетители экспозиции увидят шедевры Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса.
Открытие выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции», которая проходит поддержке Сбербанка, уже посетили представители федерального и московского правительства, искусствоведы, представители СМИ, дизайнеры и меценаты Пушкинского музея.
Отметим, что Лейденская коллекция — одно из крупнейших частных собраний голландской живописи XVII века.