Ещё
Уникальный рисунок Леонардо да Винчи привезли в Пушкинский музей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уникальный рисунок Леонардо да Винчи привезли в Пушкинский музей 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Более 80 работ голландских живописцев впервые привезли в Россию на выставку в ГМИИ им. А. С. Пушкина. В главном здании музея до 22 июля будут представлены шедевры Лейденской коллекции Томаса Каплана и его супруги Дафны Реканати-Каплан. Один из выдающихся элементов коллекции — уникальный рисунок Леонардо да Винчи, передает НСН.
Также посетители экспозиции увидят шедевры Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса.
Открытие выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции», которая проходит поддержке Сбербанка, уже посетили представители федерального и московского правительства, искусствоведы, представители СМИ, дизайнеры и меценаты Пушкинского музея.
Отметим, что Лейденская коллекция — одно из крупнейших частных собраний голландской живописи XVII века.
Газета.Ru: последние новости
Глава МЧС потребовал взять на контроль выплаты пострадавшим в Кемерово Работавший над "Тайной третьей планеты" художник стал лауреатом премии Андерсена Лувр заявил, что "Мона Лиза" никуда не едет
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»80
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
5 боевиков с брутальными героями
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение