Уникальный рисунок Леонардо да Винчи привезли в Пушкинский музей 

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Глава МЧС потребовал взять на контроль выплаты пострадавшим в Кемерово

Работавший над "Тайной третьей планеты" художник стал лауреатом премии Андерсена

Лувр заявил, что "Мона Лиза" никуда не едет