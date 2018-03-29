Выставка работ голландских живописцев XVII открылась в столице

Выставка произведений голландского искусства открылась в ГМИИ имени Пушкина.

В проекте «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» представлена 81 работа великих мастеров, а также уникальный рисунок Леонардо да Винчи . Это собрание является частным и демонстрируется в России впервые, сообщает газета «Известия»

Среди картин — 12 работ Рембрандта, а также две работы его мастерской. В центре внимания находится картина «Минерва». Моделью для художника выступила супруга живописца Саския. Кроме того, посетители увидят три части раннего аллегорического цикла 1624–1625 годов — композицию из трех почти карикатурных мужских персонажей.

Коллекция принадлежит американскому инвестору Томасу Каплану . Он начал собирать живопись голландцев в 41 год и приобрел уже более 250 картин. Его частная коллекция работ Рембрандта является самой большой в мире.

На выставке представлен еще один редкий экспонат — «Голова медведя» Леонардо да Винчи. Это небольшой рисунок размером со спичечный коробок.

С 27 апреля по 9 сентября выставочные площадки для музеев страны откроются в павильонах ВДНХ. Там реализуют программу межмузейного обмена «Резидент».