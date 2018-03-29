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Выставка работ голландских живописцев XVII открылась в столице
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Выставка работ голландских живописцев XVII открылась в столице 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Выставка произведений голландского искусства открылась в ГМИИ имени Пушкина.
В проекте «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» представлена 81 работа великих мастеров, а также уникальный рисунок Леонардо да Винчи. Это собрание является частным и демонстрируется в России впервые, сообщает газета «Известия».
Среди картин — 12 работ Рембрандта, а также две работы его мастерской. В центре внимания находится картина «Минерва». Моделью для художника выступила супруга живописца Саския. Кроме того, посетители увидят три части раннего аллегорического цикла 1624–1625 годов — композицию из трех почти карикатурных мужских персонажей.
Коллекция принадлежит американскому инвестору Томасу Каплану. Он начал собирать живопись голландцев в 41 год и приобрел уже более 250 картин. Его частная коллекция работ Рембрандта является самой большой в мире.
На выставке представлен еще один редкий экспонат — «Голова медведя» Леонардо да Винчи. Это небольшой рисунок размером со спичечный коробок.
С 27 апреля по 9 сентября выставочные площадки для музеев страны откроются в павильонах ВДНХ. Там реализуют программу межмузейного обмена «Резидент».
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