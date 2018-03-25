«Искусство на вынос». Топ-7 самых громких краж шедевров мировой живописи

фото pixabay.com«Искусство на вынос». Топ-7 самых громких краж шедевров мировой живописиВесеннее обострение у всех проявляется по-разному: у кого-то повышается либидо, а кто-то начинает тянуться к «прекрасному», причем в буквальном смысле.

В последнее время в СМИ активно обсуждаются случаи дерзких краж предметов искусства из музеев и галерей. Картины известных художников привлекают внимание воров-эстетов высокой стоимостью на «черном» рынке, а некоторые грабители охотятся за произведениями искусства по идеологическим соображениям.

«Нижегородская правда» составила подборку самых громких краж шедевров мировой живописи.

«Мона Лиза», пожалуй, одно из самых известных шедевров мировой живописи, единственная незастрахованная картина в Лувре, стоимость которой по оценкам превышает 1 млрд долларов.

В 1911 году картина была таинственно похищена из Лувра. На поиски шедевра ушли годы, нашедшему картину предлагали награду в размере 45 тысяч франков, однако все было безрезультатно.

В один прекрасный момент итальянский антиквар Альфредо Джери получил письмо, в котором ценителю античности предлагалось купить исчезнувшую картину. Похитителем оказалась стекольщик из Лувра Винченцо Перуджиа.

Грабителя арестовали, на суде он пытался доказать, что картина великого Да Винчи должна принадлежать народу Италии. Однако, присяжные не поверили в патриотические ценности вора, учитывая, что тот пытался продать шедевр за 500 тысяч франков.

Картина великого голландского художника попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая похищаемая в мире. Портрет был украден четыре раза, за что и получил прозвище «Рембрант на вынос».

Удивительны и истории возвращения картины, после очередного похищения портрет находили в самых необычных местах.

После первого исчезновения из музея в Лондоне в 1966 году картину обнаружили на скамье одного из кладбищ в Англии. Во второй раз шедевр оказался на багажнике велосипеда.

В третий раз полиция остановила такси для проверки, в багажнике которого оказался тот самый портрет. Последний раз картину похищали в 1983 году. Спустя три года портрет нашли в камере хранения железнодорожной станции в Германии.

В 1969 году картина была похищена из часовни св. Лаврентия в Палермо, Италия. До сих пор неизвестны обстоятельства дерзкой кражи шедевра. По одной из версий, картину похитили мафиози по заказу бывшего премьер-министра Италии. Работа была сильно изрезана бритвой, так грабители пытались быстро вынуть картину из рамы.

По другой версии, мафиози продали картину английскому антиквару. Работа Караваджо так и не была найдена, предположительно картина погибла в 80-х годах прошлого столетия во время землетрясения в Италии. Место оригинала заняла репродукция. Картина оценивалась в 20 млн долл. «Украсть за 50 секунд», — так можно было бы охарактеризовать дерзкую кражу картины Эдварда Мунка из Национальной галереи Осло.

В 1994 году двое грабителей похитили шедевр из музея меньше, чем за минуту. Ловкие воры вынесли картину из музея, пока охранники смотрели открытие зимних олимпийских игр в Норвегии. Вскоре «Крик» поменял свое место жительства на музей Мунка в Осло.

В 2004 году «Крик» был похищен снова. Нашли полотно только спустя два года, картина была поцарапана. Стоимость картины — 120 млн долл. В 2002 году из музея Винсента Ван Гога в Амстердаме были похищены две картины художника. Преступники проникли в музей через окно, украли картины и скрылись. Охрана не заметила грабителей, по всей видимости им удалось отключить сигнализацию.

Полотна Ван Гога были обнаружены спустя 14 лет. В 2016 году полиция арестовала членов итальянской мафии, у которых и хранились украденные работы. Картины оцениваются примерно в 30 млн долл.

В 2000 году из национального музея в Познани в Польше была похищена картина Клода Моне «Пляж в Пурвилле». Преступники вырезали полотно из рамы и заменили его на репродукцию. Картину нашли спустя 10 лет в доме 41-летнего мужчины, который был задержан и обвинен в краже шедевра. Картина оценивается в 7 млн долл.

Картина французского импрессиониста необычно встретила новый год. Пейзаж был похищен из музея Ашмола в Оксфорде в ночь на 1 января 2000 года.

Похищение шедевра Сезанна можно считать одним из самых эффектных. Грабители забрались в музей и бросили дымовую шашку. Пока охрана пыталась понять, что произошло, под шум фейерверков похитители скрылись с картиной. Стоимость картины — около 5 млн долл.

Использованные в статье картины являются общественным достоянием.