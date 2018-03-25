Особый праздник

25 марта мэр Москвы в своем личном блоге (sobyanin.ru) опубликовал поздравление, адресованное деятелям искусств, с Днем работника культуры России. Приводим публикацию полностью.

За последние годы московская культура сделала значительные шаги вперед.

Московские театры радуют новыми яркими постановками — 270 крупных премьер в год! Число зрителей в театрах выросло на 70 процентов — это очень много. Приезжая в Москву, гости интересуются, нет ли лишнего билетика в тот или иной театр.

В этом году закончим ремонты и вернем театралам здания «Современника» и Школы современной пьесы. Планируем открыть концертный зал «Зарядье» — храм музыки у стен Кремля.

Рождаются новые музейные пространства, в том числе на ВДНХ. Музеи бесплатно открыли свои двери для школьников. Проект «Музеи — детям» — это здорово.

Музыкальные, художественные, хореографические школы готовят талантливых ребят. Проект «Искусство — детям» поможет им зажечь будущих звезд.

Московская культура идет навстречу москвичам, становится все более разнообразной и доступной. Новые форматы, новые тренды. Уличные фестивали «Московских сезонов» с их концертами и спектаклями, выставками и мастер-классами притягивают множество людей.

Спасибо вам за творчество, любовь к искусству, к зрителям и к Москве. Вы наполняете добротой и красотой жизнь миллионов москвичей.