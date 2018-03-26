Более 80 шедевров из Лейденской коллекции представили в ГМИИ им. А. Пушкина

Более 80 шедевров из Лейденской коллекции вошло в экспозицию выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера» в Государственном музее изобразительных искусств им. А. Пушкина. Об этом журналистам сообщила директор музея Марина Лошак.

«В Лейденской коллекции всего 250 вещей. Тот состав, который мы показываем в России, наиболее полный по сравнению с предыдущими, — здесь 82 произведения. В Париже, в Лувре было 36 работ, 75 было в Пекине и Шанхае. Нам кажется, что это полный показ, хорошее представление коллекции, это дает нам надежду, что когда-нибудь, чуть позднее, мы увидим другие ее части», — сказала М. Лошак.

Директор подчеркнула, что ожидает наплыва посетителей, но в музее сделают все возможное, чтобы люди не стояли в длинных очередях.

«Ожидаем больших очередей, но хочу, чтобы их не было и как можно больше людей попали сюда без очередей. Надеюсь, что онлайн продажа билетов в этом поможет, но уже сейчас очень много билетов выкуплено», — пояснила М. Лошак.

По ее словам, все произведения ранее не выставлялись в России, работы принадлежат Лейденской коллекции Томаса С. Каплана и его супруги Дафны Реканати-Каплан, это одно из крупнейших и наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII века. В экспозицию вошли картины Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других их выдающихся современников. Также будет представлен уникальный рисунок Леонардо да Винчи . Хотя художник не принадлежит к мастерам золотого века Голландии, но его миниатюрное произведение является жемчужиной Лейденской коллекции.