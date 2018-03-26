Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера» в ГМИИ открылась минутой молчания по погибшим в ТЦ

МОСКВА, 26 марта. / ТАСС /. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в понедельник открыла выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» в ГМИИ им. Пушкина. Выставка открылась минутой молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, унесшего жизни, по последним данным, 64 человек, передает корреспондент ТАСС.

"Дорогие друзья, я очень хочу обратиться к вам с огромной просьбой. У нас действительно один из, наверное, самых сложных дней, во всяким случае, этого года, у нас погибло 64 человека, из них 41 ребенок. Я очень прошу почтить их память", — сказала Голодец, открывая выставку.

Она отметила, что эта выставка дарит новые впечатления от представленной эпохи. «Мы никогда не видели эту эпоху так, как она представлена на этой выставке. Это совершенно новый взгляд на Рембрандта, на Вермеера», — отметила вице— премьер.

Пушкинский музей при поддержке Сбербанка впервые в России представляет выставку шедевров Лейденской коллекции Томаса С. Каплана и его супруги Дафны Реканати-Каплан — одного из крупнейших частных собраний голландской живописи XVII века. Томас и Дафна Каплан приобрели практически все аутентичные живописные произведения Рембрандта, которые изредка появлялись на международном антикварном рынке на протяжении последних 15 лет. В экспозиции будут представлены 82 произведения, ни одно из которых ранее не выставлялось в России, восемьдесят картин и два рисунка. Для широкого зрителя экспозиция откроется 28 марта.

Как отметила директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак на пресс-показе выставки, это «одна из лучших коллекций в мире».

"Мы узнали про то, что она впервые публикуется и открывается в Лувре, и это было сигналом к тому, что нужно познакомиться с коллекционером и попытаться показать ее в Москве Коллекционер — настолько невероятный человек, что он мгновенно принял решение. Мы с ним единодушны в том, что это важно, коллекция, правда, беспрецедентная", — сказала Лошак.

Томас Каплан, в свою очередь, поблагодарил своих коллег за возможность представить коллекцию в России. «Не нужно быть гением, чтобы собирать Рембрандта, гением нужно быть для того, чтобы быть Рембрандтом. Для меня большая честь и привилегия отдать должное человеку, который полностью изменил живопись и изменил мир», — сказал Каплан на пресс— показе выставки.

Об экспозиции

Посетители увидят шедевры Рембрандта Харменса ван, Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других их выдающихся современников. Также будет представлен уникальный рисунок Леонардо да Винчи «Голова медведя». Творчество великого итальянца не принадлежит к искусству голландского золотого века, но его небольшое произведение является жемчужиной Лейденской коллекции, отметили в пресс-службе музея.

Томас Каплан с юных лет восхищался творениями Рембрандта и мастеров голландского золотого века. Тем не менее лишь в 2003 году он узнал, что далеко не все шедевры столь любимой им эпохи, включая работы самого Рембрандта, находятся в музеях и что многие из них доступны на художественном рынке. С этого момента он совместно с супругой начал свою невероятно амбициозную коллекционерскую деятельность.

Экспозиция будет открыта для посещения до 22 июля 2018 года.