В челябинском музее отгуляли сотую свадьбу

Юбилейными молодоженами стали летчик Гумар и сотрудник землеустроительной фирмы Динара.

— В глазах Гумара и Динары читается искренняя любовь друг к другу. К выбору места бракосочетания молодожены подходили со всей серьезностью и после долгих раздумий выбрали музей, — рассказали сотрудники музея.

Новобрачные отметили свой памятный день в Романовском зале. После официальной части бракосочетания и до того, как отправиться гулять в ресторан, для гостей организовали экскурсию.

— Романовский зал можно считать подлинной жемчужиной музея. Ведь именно сюда приглашают самых желанных и почетных гостей в один из самых главных дней их жизни. Не случайно регистрировать брак в музее мечтают многие пары. В стенах Романовского зала звучала английская, немецкая, казахская и украинская речь, здесь обрели свое семейное счастье люди разных профессий, — говорят сотрудники музея.

Отметим, что исторический музей уже четыре года проводит в бракосочетания, сотрудничая с ЗАГСом Калининского района. Если вы тоже хотите зарегистрировать брак в таком необычном звоните по телефонам 265-08-32, 265-23-88.

Фото: Валерий Жирохов