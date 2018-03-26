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В челябинском музее отгуляли сотую свадьбу
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В челябинском музее отгуляли сотую свадьбу 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Юбилейными молодоженами стали летчик Гумар и сотрудник землеустроительной фирмы Динара.
— В глазах Гумара и Динары читается искренняя любовь друг к другу. К выбору места бракосочетания молодожены подходили со всей серьезностью и после долгих раздумий выбрали музей, — рассказали сотрудники музея.
Новобрачные отметили свой памятный день в Романовском зале. После официальной части бракосочетания и до того, как отправиться гулять в ресторан, для гостей организовали экскурсию.
— Романовский зал можно считать подлинной жемчужиной музея. Ведь именно сюда приглашают самых желанных и почетных гостей в один из самых главных дней их жизни. Не случайно регистрировать брак в музее мечтают многие пары. В стенах Романовского зала звучала английская, немецкая, казахская и украинская речь, здесь обрели свое семейное счастье люди разных профессий, — говорят сотрудники музея.
Отметим, что исторический музей уже четыре года проводит в бракосочетания, сотрудничая с ЗАГСом Калининского района. Если вы тоже хотите зарегистрировать брак в таком необычном звоните по телефонам 265-08-32, 265-23-88.
Фото: Валерий Жирохов
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