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На Ямале в третий раз проходит Арктический культурный форум
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На Ямале в третий раз проходит Арктический культурный форум 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Нынешней темой форума является «Культура участия — культура будущего». Деловая программа будет представлена работой четырех секций — «Стратегическая сессия для руководителей образовательных организаций „Школа искусств — новый формат“, „Современный музей — изобретатель ценностей Места“, „Общедоступная библиотека в формировании социокультурной среды“, „Культурные центры будущего“. В обсуждении примут участие органы власти, представители государственных и муниципальных учреждений культуры, общественные деятели, бизнесмены и журналисты.
»Культура давно находится за рамками учреждений. Источник многих идей — общественная инициатива, для воплощения которой в жизнь необходимы качественные изменения, смена привычных условий. Только так, через культуру участия, мы способны активно вовлекать общество в творческий процесс, формируя новое живое пространство», — заявила директор окружного департамента культуры Евгения Колтунова.
Помимо деловой площадки организаторы форума представят обширную культурную программу. В частности, гостей познакомят с культурными особенностями арктического региона и достопримечательностями Салехарда. Будет организована концертная программа и выставочные экспозиции. Также в рамках форума пройдет фестиваль театрального искусства на Ямале «Первый театральный».
Напомним, Арктический культурный форум пройдет на Ямале в третий раз. Главной площадкой мероприятия станет Культурно-деловой центр в ямальской столице. Деловые площадки форума разместятся в государственных учреждениях культуры и Детской школе искусств имени Е. В. Образцовой. Завершится форум 29 марта.
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