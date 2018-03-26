Третьяковка и фонд В. Потанина открывают серию дискуссий «Культура без границ. Диалоги с культурными лидерами современности» 

Государственная Третьяковская галерея при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина открывает серию дискуссий «Культура без границ. Диалоги с культурными лидерами современности», являющуюся частью благотворительной программы «Музей без границ». Программа рассчитана на восемь мероприятий, которые пройдут в марте — сентябре 2018 года. Первой станет встреча с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным, намеченная на 29 марта. Среди других участников публичной программы — директор музея и фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг, директор Окружного музея Лос-Анджелеса (LACMA) Майкл Гован, директор музеев Орсэ и Оранжери Лоранс де Кар, архитектор Роберт Малл, актер Евгений Миронов, кинорежиссер Александр Сокуров, директор галереи Уффици Эйке Шмидт. Встречи будут проходить в зале Врубеля в ГТГ в Лаврушинском переулке, вести их будет историк и журналист Сергей Медведев. Кураторы дискуссионной программы — Марина Эльзессер (Третьяковская галерея) и Светлана Аджубей (Academia Rossica, Лондон). Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Государственной Третьяковской галереи.
Источник: Государственная Третьяковская галерея