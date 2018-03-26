Ещё
Третьяковка и фонд В. Потанина открывают серию дискуссий «Культура без границ. Диалоги с культурными лидерами современности»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Третьяковка и фонд В. Потанина открывают серию дискуссий «Культура без границ. Диалоги с культурными лидерами современности» 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Государственная Третьяковская галерея при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина открывает серию дискуссий «Культура без границ. Диалоги с культурными лидерами современности», являющуюся частью благотворительной программы «Музей без границ». Программа рассчитана на восемь мероприятий, которые пройдут в марте — сентябре 2018 года. Первой станет встреча с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным, намеченная на 29 марта. Среди других участников публичной программы — директор музея и фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг, директор Окружного музея Лос-Анджелеса (LACMA) Майкл Гован, директор музеев Орсэ и Оранжери Лоранс де Кар, архитектор Роберт Малл, актер Евгений Миронов, кинорежиссер Александр Сокуров, директор галереи Уффици Эйке Шмидт. Встречи будут проходить в зале Врубеля в ГТГ в Лаврушинском переулке, вести их будет историк и журналист Сергей Медведев. Кураторы дискуссионной программы — Марина Эльзессер (Третьяковская галерея) и Светлана Аджубей (Academia Rossica, Лондон). Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Государственной Третьяковской галереи.
Источник: Государственная Третьяковская галерея
АртГид: последние новости
Борис Гройс. В потоке Выставки недели: выбор «Артгида». Март 2018 Хелен Легг назначена новым директором Тейт Ливерпуль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых12
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах2
Планы на выходные 24-25 марта
Видео
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение