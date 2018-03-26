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Малыши района Крюково рисуют перелетных птиц
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Малыши района Крюково рисуют перелетных птиц 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Изображение птиц — это одна из самых сложных тем для рисования. Крылья, оперение и множество видов — всё это нагоняет страх, прежде всего на новичков в этом деле. Ребята из изостудии «Юный художник» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» доказали — рисовать птичек вовсе не сложно, если узнать их получше.
Перед тем как приступить к работе, руководитель изостудии Мария Нигметзянова рассказала детям о перелётных птицах, их поведении, особенностях, характере и привычках. Вооружившись новыми знаниями, под звуки весеннего леса юные художники рисовали птиц из подмосковных лесов. Многие работы вышли просто замечательными, так что, возможно, в «М КЛУБе» откроется замечательная выставка.
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