Малыши района Крюково рисуют перелетных птиц

Изображение птиц — это одна из самых сложных тем для рисования. Крылья, оперение и множество видов — всё это нагоняет страх, прежде всего на новичков в этом деле. Ребята из изостудии «Юный художник» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» доказали — рисовать птичек вовсе не сложно, если узнать их получше.

Перед тем как приступить к работе, руководитель изостудии Мария Нигметзянова рассказала детям о перелётных птицах, их поведении, особенностях, характере и привычках. Вооружившись новыми знаниями, под звуки весеннего леса юные художники рисовали птиц из подмосковных лесов. Многие работы вышли просто замечательными, так что, возможно, в «М КЛУБе» откроется замечательная выставка.