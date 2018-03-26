В Выборг привезут полотно Рериха

Картину легендарного художника Николая Рериха жителям Выборга покажет Выборгский музей-заповедник, сообщается на официальной странице директора Выборгского замка во «ВКонтакте».

Выборгский музей-заповедник достиг предварительного соглашения с Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ) об экспонировании работы Рериха «Выборгская крепость». Соглашение было достигнуто в рамках совместного с компанией «Норникель» проекта «Освоение севера: 1000 лет успеха».

Картина будет представлен публике на выставке «Помни о севере» в апреле в Выборгском замке. Полотно было написано знаменитым русским художником во время его пребывания в нашем городе около 100 лет назад.