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Начался отбор работ на Первый самарский фестиваль иллюстрации
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Начался отбор работ на Первый самарский фестиваль иллюстрации 

Волга Ньюс 4 часа назад
Иллюстраторам, которые хотят прислать работы на фестиваль, нужно писать напрямую Александру Воронкову: «Очень хочется показать наиболее полный срез работ всех тех ребят, которые умеют рисовать то самое актуальное, современное. Не классических художников и не уже поднадоевшее контемпорари. А именно иллюстраторов. Я надеюсь, что после этого мероприятия люди станут понимать, что есть не только художники, которые рисуют картины, а те, которые делают красоту, понятность и мир вокруг нас. Упаковку печенья и стикеры в телеграм, детские книжки и плакаты, инфографику и стрит-арт, журналы и самиздатовские зины».
В соцсетях уже создана группа фестиваля https://vk.com/event164157466.
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