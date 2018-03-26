МФЮА приглашает любителей живописи познакомиться с творчеством известного российского художника

На днях в выставочном зале Московского финансово-юридического университета открылась новая выставка, на которой представлены работы заслуженного художника РФ, член-корреспондента Международной академии культуры и искусства, директора музея Культуры России Леонида Феодора.

Как сообщается на официальном сайте вуза, на выставке под названием «Сквозь призму времени» представлены произведения, созданные к 830-ой годовщине шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Во время открытия экспозиции художник рассказал гостям выставки о представленных на ней картинах и истории их создания, о технике своих работ и о том, почему одна из его картин поменяла цвет, когда случилась трагедия с атомной подводной лодкой «Курск». Помимо этого, живописец пригласил всех на мастер-классы, которые он проведет для студентов МИТУ-МАСИ.

Выставка будет работать до 17 апреля по адресу: ул. Введенского, 1А, 6 этаж.