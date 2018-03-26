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МФЮА приглашает любителей живописи познакомиться с творчеством известного российского художника
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МФЮА приглашает любителей живописи познакомиться с творчеством известного российского художника 

Твоя Газета 4 часа назад
Фото: Твоя Газета
На днях в выставочном зале Московского финансово-юридического университета открылась новая выставка, на которой представлены работы заслуженного художника РФ, член-корреспондента Международной академии культуры и искусства, директора музея Культуры России Леонида Феодора.
Как сообщается на официальном сайте вуза, на выставке под названием «Сквозь призму времени» представлены произведения, созданные к 830-ой годовщине шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Во время открытия экспозиции художник рассказал гостям выставки о представленных на ней картинах и истории их создания, о технике своих работ и о том, почему одна из его картин поменяла цвет, когда случилась трагедия с атомной подводной лодкой «Курск». Помимо этого, живописец пригласил всех на мастер-классы, которые он проведет для студентов МИТУ-МАСИ.
Выставка будет работать до 17 апреля по адресу: ул. Введенского, 1А, 6 этаж.
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