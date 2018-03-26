В Пушкинский музей привезут работы Рембрандта и Вермеера 

В Пушкинском музее при поддержке Сбербанка пройдет выставка голландской живописи XVII века из Лейденской коллекции Томаса С. Каплана и его супруги Дафны Реканати-Каплан. В экспозиции будут представлены 82 произведения — восемьдесят картин и два рисунка: ранее ни одно из них не выставлялось в России. Посетители увидят работы Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера, Карела Фабрициуса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других художников. Также будет представлен один рисунок Леонардо да Винчи — жемчужина коллекции. Выставка пройдет с 28 марта по 22 июля в главном здании музея.