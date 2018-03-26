Преображенцы увидят произведения искусства разных стран

Виртуальная экскурсия по крупнейшим музеям мира пройдет в Российской библиотеки для молодежи.

Проводником для молодежи в мире искусства станет культуролог Валерия Косякова.

Российская государственная библиотека для молодежи даст возможность побывать в главных сокровищницах произведений искусства. Не все могут позволить себе поездку с посещением Парижа, Флоренции и Мадрида, чтобы пройтись там по залам Лувра, Уффици и Прадо. Но пробел в образовании можно восполнить — и в этом всем желающим поможет культуролог, преподаватель РГГУ и основатель культурного центра «Пунктум» Валерия Косякова. На встрече обсудят собрания великих музеев мира.

Встреча пройдет сегодня, 26 марта, в 19.30 в конференц-зале РГБМ. Вход свободный для всех желающих.