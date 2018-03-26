Глава Катара посетил Третьяковскую галерею в рамках перекрестного Года культуры 

Глава Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Третьяковскую галерею в рамках перекрестного Года культуры России и Катара, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
В состав официальной делегации Катара вошли министр культуры и спорта государства Катар Салах бин Ганим Аль-Али и посол Катара в России Фахад Мухаммед Аль-Аттыйя. От российской стороны в Третьяковской галерее главу Катара приветствовал первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.
«Год культуры России и Катара состоится в этом году, и в рамках этого года мы планируем выставку работ наших художников из собрания Государственной Третьяковской галереи. Для нас большая честь, что картины поедут туда и то, что в этой стране, одной из важнейших в арабском мире, будет такая замечательная выставка», — сказал В. Аристархов.
Он напомнил, что первая встреча с катарской стороной состоялась в 2017 г. во время Санкт-Петербургского культурного форума, именно тогда возникла идея организовать Год культуры России и Катара.
Экскурсию для эмира Катара провела главный хранитель музея Татьяна Городкова. По окончанию осмотра экспозиции ему подарили картину с изображением абстрактного пейзажа Глеба Дьяченко, 20-летнего внука первого президента России Бориса Ельцина, молодого человека с особенностями развития, который с ранних лет занимался в студии Третьяковской галереи.
Посещение Третьяковской галереи состоялось в ходе официального визита эмира Катара, приуроченного ко встрече с президентом России Владимиром Путиным.