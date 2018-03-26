Школьник в Ростове организовал бизнес по продаже своих рисунков

В социальных сетях Ростова появилась фотография необычной выставки в центре города. На пересечении улиц Станиславского и Крыловской юный бизнесмен Саша продает рисунки и сделанные своими руками маски. Цена искусства невелика — всего 30 рублей. Зазывает к себе Саша баннером, на котором корявым детским почерком написано: «Купите себе картины или маски. Я сам их сделал» и подпись Саша.

Юный предприниматель очаровал прохожих. Бизнес у него спорится. Подписчики в комментариях тоже поддерживают юное дарование: «Крутой малой, так держать», «Предприниматель растёт»