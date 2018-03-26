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Школьник в Ростове организовал бизнес по продаже своих рисунков
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Школьник в Ростове организовал бизнес по продаже своих рисунков 

Деловое сообщество 3 часа назад
Фото: Деловое сообщество
В социальных сетях Ростова появилась фотография необычной выставки в центре города. На пересечении улиц Станиславского и Крыловской юный бизнесмен Саша продает рисунки и сделанные своими руками маски. Цена искусства невелика — всего 30 рублей. Зазывает к себе Саша баннером, на котором корявым детским почерком написано: «Купите себе картины или маски. Я сам их сделал» и подпись Саша.
Юный предприниматель очаровал прохожих. Бизнес у него спорится. Подписчики в комментариях тоже поддерживают юное дарование: «Крутой малой, так держать», «Предприниматель растёт»
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