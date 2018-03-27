Весенние каникулы в Дарвиновском музее

С 27 марта по 2 апреля Дарвиновский музей представляет программу для школьников на каникулах.

Главными каникулярными событиями музея станет масштабное празднование «Дня птиц» и «Дня смеха».

31 марта состоится Международный день птиц, приуроченный к прилёту жаворонков, грачей, скворцов и других пернатых глашатаев весны.

Дети и взрослые заглянут в гнездо ремеза и подержат в руках страусиное яйцо, рассмотрят в микроскоп сложную структуру пера, соберут интерактивную модель птичьего глаза, научатся мастерить птичий домик.

1 апреля музей впервые отмечает День смеха. Развернётся празднество на выставке «Козёл — животное гордое», где представлены 800 фигурок козлов.

В 13:00 искусствовед Елена Кальницкая расскажет историю своей козлиной коллекции, насчитывающей 3,5 тысячи экземпляров. В 14:00 козлы амурные и гламурные, музыкальные и театральные, козлы-домоседы и козлы— спортсмены во главе с Козой-Дерезой закружат посетителей в весёлом хороводе.

При этом не можно будет «забить козла» в домино, разыграть свою версию сказки «Волк и семеро козлят» в кукольном театре, изготовить яркого козлика в мастерской «Брошки да рожки», состроить в кривом зеркале «Козью морду» и присоединиться к героям картины Нико Пиросмани в фото-фане «Козёл? Не козёл!».

Конец марта ознаменует Неделя детской книги в Москве, и одной из площадок этого общегородского праздника станет выставка «Животные в сказках».

Здесь представлены раритетные детские книги-театры, книги-панорамы, книги-тоннели, книги-карусели XIX–XX веков с великолепными объемными иллюстрациями. Каждая книга уникальна, это маленькое произведение искусства и рукотворное чудо книжных инженеров прошлого.

Также в музее пройдет выставка «Портреты животных» фотохудожника Александра Авалова. Заботливые и внимательные мамаши белого медведя и орангутана, трогательные семейки рысей и бегемотов, влюбленные фламинго и гепарды запечатлены на крупных снимках, самые крупные из которых достигают высоты человеческого роста.

Все каникулы в мультимедийном центре «ЭкоМосква» будут проводиться интерактивные занятия для детей. Специалисты музея научат отличать съедобные грибы от несъедобных и распознавать зверей и птиц по их следам на занятиях «Грибное лукошко» и «Кто оставил след?», а на занятии «PROнасекомых» расскажут о многоногих жителях планеты.

28 марта в 13:00 и 15:00 в центре состоится премьера нового занятия «Московская рыбалка» о том, где в Москве водится крупная рыба и можно ли есть рыбку из столичных водоёмов.

В Учебной лаборатории традиционно пройдут занятия «Мир под микроскопом», где при помощи современных световых приборов можно детально рассмотреть разнообразные клетки листьев, цветов, плодов растений и живых одноклеточных животных.

В каникулярное время продажа билеты можно купить без предварительной записи, в кассах музея.

31 марта и 1 апреля в 11:00 для родителей с детьми младшего школьного возраста пройдут экскурсии выходного дня «Удивительный мир Земли».