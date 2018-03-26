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Выставка музыканта Сергея Шнурова откроется в апреле в Краснодаре
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Выставка музыканта Сергея Шнурова откроется в апреле в Краснодаре 

АиФ — Юг 45 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Она станет продолжением нашумевшего проекта, который уже собрал немало зрителей в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове-на-Дону.
Экспозиция откроется 5 апреля в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств и будет работать до 15 мая.
Называется выставка «Ретроспектива брендреализма». Ее основу составляют живопись и инсталляционные объекты, созданные на основе авторской концепции «брендреализма».
Как говорится в описании к выставке, согласно утверждениям концепции, «современный человек попал в капкан сгенерированных искусственно продуктов-брендов, его перестали окружать чистые явления. Само искусство стало частью этого смоделированного мира, а художники подстраивают свое творчество под бренд-образ покупателя — молодого человека, знатока брендов, неглупого, обеспеченного, ироничного, следящего за модными тенденциями».
Напомним, брендреализм — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся.
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