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Музей наивного искусства представил новую выставку «Городецкие картинки»
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Музей наивного искусства представил новую выставку «Городецкие картинки» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Выставка, открывшаяся 21 марта в новогиреевском отделении музея, посвящена городецкой резьбе по дереву и авторским работам резчика Сергея Соколова.
Старинный город Нижегородской губернии, Городец издавна славился великолепной резьбой по дереву. Наивысшего расцвета это искусство достигло в середине девятнадцатого столетия. На выставке, открывшейся в Новогиреево, можно увидеть работы резчика и художника Сергея Соколова. Это авторские игрушки ручной работы в виде персонажей русских народных сказок. В экспозиции также представлены уникальные образцы нижегородской глухой резьбы и городецкие расписные прялки XIX века из коллекции Алексея Бабаяна. Выставка продлится до 27 мая.
Адрес музея наивного искусства: Союзный проспект, дом 15а (в шаговой доступности от станции метро «Новогиреево»).
Телефон для дополнительной информации: 8 (495) 301-03-48.
Фото — http://hobbywork.ru/sergey-sokolov-put-mastera-iz-gorodtsa/
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