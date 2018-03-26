Музей наивного искусства представил новую выставку «Городецкие картинки»

Выставка, открывшаяся 21 марта в новогиреевском отделении музея, посвящена городецкой резьбе по дереву и авторским работам резчика Сергея Соколова

Старинный город Нижегородской губернии, Городец издавна славился великолепной резьбой по дереву. Наивысшего расцвета это искусство достигло в середине девятнадцатого столетия. На выставке, открывшейся в Новогиреево, можно увидеть работы резчика и художника Сергея Соколова. Это авторские игрушки ручной работы в виде персонажей русских народных сказок. В экспозиции также представлены уникальные образцы нижегородской глухой резьбы и городецкие расписные прялки XIX века из коллекции Алексея Бабаяна. Выставка продлится до 27 мая.

Адрес музея наивного искусства: Союзный проспект, дом 15а (в шаговой доступности от станции метро «Новогиреево»).

Телефон для дополнительной информации: 8 (495) 301-03-48.

Фото — http://hobbywork.ru/sergey-sokolov-put-mastera-iz-gorodtsa/