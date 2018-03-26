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Число посетителей тематической выставки в Музее памяти жертв массовой резни в Нанкине превысило 1 млн человек
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Число посетителей тематической выставки в Музее памяти жертв массовой резни в Нанкине превысило 1 млн человек 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Нанкин, 26 марта /Синьхуа/ — Более 1 млн человек посетили выставку, посвященную истории Нанкинской резни, в городе Нанкин, административном центре восточнокитайской провинции Цзянсу. Об этом сообщили в понедельник местные власти.
Выставка проходила в Музее памяти жертв массовой резни в Нанкине. На ней было представлено 2 тыс. исторических фотографий и свыше 900 памятников культуры.
Лу Хайлинь из нанкинского района Цзяннин стал миллионным посетителем выставки. В гостевой книге он написал: «Никогда не забывайте о прошлом, оно определит ваше будущее».
Выставка открылась для посетителей 14 декабря 2017 года.
13 декабря 1937 года японские войска начали шестидневные разрушения, грабежи, изнасилования и убийства в Нанкине. Более 300 тыс. китайцев, включая невооруженных солдат и невинных мирных жителей, были убиты. -0-
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