Вятский художественный музей: выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений — Никас. Живопись. Оптимизм»

В конце марта в Выставочном зале музея на К. Либкнехта, 71 пройдет интересное и в высшей степени культурное событие — новая большая персональная выставка Заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, профессора — Никаса Сафронова.

По итогам ВЦИОМ «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» на сегодняшний день Никас Сафронов — самый известный художник России и входит в 10 лучших современных художников мира.

Данное событие оставит яркий след в культурной палитре города и запомнится его жителям и гостям не на один год.

Главная задача выставки — знакомство зрителя с различными периодами творчества маэстро. Выставка пройдет под названием «ВЕСНА ВПЕЧАТЛЕНИЙ — Никас. Живопись. Оптимизм».

Экспозиция объединяет более 100 живописных и графических работ — портретов, символистских и кубистических композиций и полотен DreamVision — уникального авторского направления.

Это самая большая подборка картин известнейшего российского художника, в данный момент выставляющаяся на территории России. Произведения, создававшиеся мастером в течение многих лет, позволят зрителям глубоко и подробно ознакомиться с его творчеством, а преданным поклонникам получить истинное наслаждение.

Серия выставок прошла с большим успехом в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Бахрейне. Планируется Франция, Италия, Германия, Куба и др. страны.

Персональные выставки неизменно становятся ярким событием в жизни того города, где они проходят.

Никас Сафронов — яркая, практически легендарная личность, и его приезд в Киров на церемонию открытия выставки украсит этот праздник и обеспечит ему самый высокий уровень.

Среди приглашенных Никасом и руководством музея гостей — представители власти, интеллектуальной и творческой элит, ведущие бизнесмены. Мероприятие проводится в рамках выставки, и все приглашенные смогут ознакомиться с экспозицией и услышать комментарии самого художника.

Деятели культуры и посетители выставки будут иметь уникальную возможность пообщаться с художником. Никас Сафронов планирует лично открыть выставку и провести творческую встречу со зрителями. В программе личные материалы художника, вопросы/ответы, автограф и фотосессия.

Место проведения: Выставочный зал, ул. К. Либкнехта, 71. Тел. 22-50-71.

Сроки работы выставки — с 30 марта по 13 мая 2018 г.

Творческая встреча с Никасом Сафроновым — 30 марта в 15.00 (вход платный).

Возрастное ограничение — 0+