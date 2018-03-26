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Школьники читают книги о войне и пишут отзывы
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Школьники читают книги о войне и пишут отзывы 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайловской школе №1508 проходит выставка «Читаем книги о войне».
В Ломоносовском корпусе школы №1508 в середине марта в открылась действующая выставка работ, приуроченная к конкурсу Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ», Всероссийской читательской олимпиаде «Читаем книги о войне».
Школьники в преддверии конкурса стали активно к нему готовиться: они написали литературные отзывы о книгах, нарисовав яркие, проникнутые глубиной рассказа иллюстрации.
По мнению учителей, ребята активно изучают свое прошлое, свои корни, изучают историю Великой Отечественной войны. Они читают не только художественную литературу, документальные очерки о войне, но и интересуются воспоминаниям дедов и прадедов. Юные авторы записали их рассказы — это и есть живая история войны 1941 — 1945 гг.
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