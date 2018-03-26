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В Самаре открылась выставка «Сердце говорит руками»
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В Самаре открылась выставка «Сердце говорит руками» 

ТРК Губерния 1 час назад
Выжигают паяльником по шелку, повторяют в вышивках картины великих художников и делают куклы из чулок. Свои лучшие творения представили пенсионеры региона.
Куклы из капронового чулка и связанные из шерсти сидят в одном зале. Пропуском на вернисаж для каждой является нетривиальный к ней подход. Для Лидии Проживиной создание кукол — хобби и своего рода релакс. Первую сделала 4 года назад. «Бывает, что задумаешь ночью, проснешься и долго не заснешь, в уме все перевариваешь, думаешь, как я буду делать, что для этого нужно, а потом уже начинаешь на следующий день творить», — поделилась участница выставки.
Татьяна Уткина на выставку представила скатерти в немецкой технике гильоширования, то есть выжигания по ткани. Уже 30 лет увлекается необычным хобби. За это время мастерица, у которой нет специального художественного образования, стала настоящим экспертом. «Мне жалко то, что нет ни одного человека, кто бы еще с такой работой был. Чтобы обменяться какими-то мнениями. Может, я что-то не доделываю, может, есть, чем помочь», — рассказала Татьяна Уткина.
На выставке декоративно прикладного искусства «Сердце говорит руками» представлены работы 70 авторов. Все они — пенсионеры Самарской области. Декоративно-прикладное творчество для них — это что-то вроде хобби. Однако такие поделки — это тоже искусство. Депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич отметил: «То, что мы сегодня увидели — это работа людей, которые дома не дают себе покоя. Они сами развиваются, приглашают других людей к творческому процессу и заряжают энергией даже нас».
По словам председателя правления реготделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Виктора Воропаева, победителям вручат 20 палок для скандинавской ходьбы. Чтобы они могли не только вышивать и писать краской, а еще и оздоравливаться.
Пенсионеры доказали, что возраст — не помеха творческом запалу. И на достигнутом останавливаться не собираются.
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