Эмир Катара осмотрел Третьяковскую галерею 

Эмир Катара шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани осмотрел Государственную Третьяковскую галерею, сообщает РИА «Новости».
Визит состоялся в рамках перекрестного года культуры.
Экскурсию для эмира провела главный хранитель музея Татьяна Городкова.
В мероприятии также приняли участие министр культуры и спорта Катара Салах бин Ганим Аль-Али и первый замминистра культуры России Владимир Аристархов.
Ранее сообщалось, что директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о реконструкции на Крымском Валу.