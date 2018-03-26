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Эмир Катара осмотрел Третьяковскую галерею
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Эмир Катара осмотрел Третьяковскую галерею 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Эмир Катара шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани осмотрел Государственную Третьяковскую галерею, сообщает РИА «Новости».
Визит состоялся в рамках перекрестного года культуры.
Экскурсию для эмира провела главный хранитель музея Татьяна Городкова.
В мероприятии также приняли участие министр культуры и спорта Катара Салах бин Ганим Аль-Али и первый замминистра культуры России Владимир Аристархов.
Ранее сообщалось, что директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о реконструкции на Крымском Валу.
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