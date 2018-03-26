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Птиц парка «Кузьминки-Люблино» представят на выставке
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Птиц парка «Кузьминки-Люблино» представят на выставке 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Анималистическая выставка «Птицы нашего парка» открылась в эколого-просветительском центре природной территории «Кузьминки-Люблино».
— Начало коллекции положил Алексей Стефанов — поэт-песенник, фотограф, постоянный участник различных акций Мосприроды и большой друг нашего парка, — рассказывает представитель пресс-службы дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова. — В экоцентре уже поселились девять птичек его авторства: черный и большой пестрый дятлы, воробей, снегирь, синица, дрозд, утка, глухарь и ворона.
При этом экспозиция является пополняемой: с сегодняшнего дня каждый желающий может предоставить экоцентру свои скульптуры птиц из глины. Единственное условие — изображаемые пернатые должны обязательно обитать на столичных природных территориях. При этом за свою работу получить за это подарок от ГПБУ «Мосприрода» — веерные определители птиц, животных или насекомых Москвы.
Ознакомиться с экспозицией или принести свою птицу можно по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1, с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.30 по предварительной записи по телефону: 8 (495) 377-35-93.
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