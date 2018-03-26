Один из крупнейших почвенных музеев мира посетили школьники из Коптева

Команда 5 «Б» класса школы №185 района Коптево побывала в Почвенно-агрономическом музее имени В. Р. Вильямса — одном из крупнейших почвенных музеев мира. Поездка состоялась 17 марта.

— Коллекции музея демонстрируют все многообразие почв: от Северного Ледовитого океана до экватора. Пятиклассники познакомились с экспозиционными комплексами, которые размещены в четырех залах, — сообщили в администрации школы.

Особый интерес у ребят вызвала уникальная почвенная карта, сделанная из дерева. Юные гости музея сразу же догадались, какая страна на ней изображена. (ео)