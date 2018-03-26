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Префект Зеленограда поздравил победителей конкурса детского рисунка
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Префект Зеленограда поздравил победителей конкурса детского рисунка 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Анатолий Смирнов вручил награды победителям конкурса, посвященного 60-летию Зеленограда.
Выставка лучших работ, открывшаяся накануне юбилея города, завершает свою работу в выставочном зале префектуры округа. Как сообщает окружная газета zelao.ru, на конкурс было представлено 125 работ учащихся детской художественной школы №9 и 65 работ учащихся в возрасте 7-17 лет других школ Зеленограда. Жюри конкурса, в которое входили преподаватели московских художественных вузов, видные художники, отобрало 26 работ-победительниц в разных номинациях и возрастных группах.
По словам префекта, юные художники являются последователями первостроителей Зеленограда, которые были талантливы не только в своей профессии, но и в творчестве — в живописи, в музыке. «Своим участием в конкурсе вы выразили свое отношение к нашему городу, и имя этому отношению — любовь», — обращаясь к юным художникам, сказал на церемонии награждения Анатолий Смирнов.
В свою очередь, директор ДХШ №9 скульптор Роман Фашаян поблагодарил главу округа за идею проведения выставки в выставочном зале префектуры, а также председателя Комитета СФ по науке, культуре и образованию, депутату МГД Зинаиду Драгункину за помощь в организации конкурса и выставки. Он также выразил надежду, что конкурс станет традиционным.
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