Префект Зеленограда поздравил победителей конкурса детского рисунка

Выставка лучших работ, открывшаяся накануне юбилея города, завершает свою работу в выставочном зале префектуры округа. Как сообщает окружная газета zelao.ru, на конкурс было представлено 125 работ учащихся детской художественной школы №9 и 65 работ учащихся в возрасте 7-17 лет других школ Зеленограда. Жюри конкурса, в которое входили преподаватели московских художественных вузов, видные художники, отобрало 26 работ-победительниц в разных номинациях и возрастных группах.

По словам префекта, юные художники являются последователями первостроителей Зеленограда, которые были талантливы не только в своей профессии, но и в творчестве — в живописи, в музыке. «Своим участием в конкурсе вы выразили свое отношение к нашему городу, и имя этому отношению — любовь», — обращаясь к юным художникам, сказал на церемонии награждения Анатолий Смирнов.