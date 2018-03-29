В префектуре округа обсудили планы развития Зеленограда на 2018 год

В префектуре Зеленоградского округа состоялась встреча руководства города с населением по теме: «Об итогах реализации программы комплексного развития Зеленоградского административного округа в 2017 году и задачах на 2018 год». Встречу провел и.о. префекта округа Алексей Михальченков

В мероприятии приняли участие заместители префекта, главы и заместители глав управ районов Зеленограда, руководители и представители ведомств, учреждений и организаций, депутаты муниципальных округов, общественные советники, активные жители округа.

Открывая встречу, Алексей Михальченков отметил: «В основном все запланированные на 2017 год мероприятия выполнены. Объекты 2018 года полностью обеспечены финансированием, на некоторых уже приступили к выполнению работ, на других ведутся подготовительные работы, разрабатывается проектно-сметная документация, проводятся конкурсные процедуры по подбору подрядчиков. Имеются все основания надеяться, что все объекты, запланированные к сдаче в 2018 году, будут выполнены».

Благоустройство. Из 377 дворовых территорий округа в 2017 году проводилось благоустройство в 50 дворах. В 2018 году планируется благоустроить еще 30 дворовых территорий.

Помимо этого, в 2017 году благоустроено 7 парков по месту жительства, среди них пять «знаковых объектов». В 2018 году будут выполнены работы по благоустройству бульвара в 16 микрорайоне, продолжены работы по благоустройству зоны отдыха «Зеленый бор» (2-ой этап) и спортивного бульвара на Сосновой алле (3-ий этап).

Кроме того, планируется завершить начатые в 2017 году работы по благоустройству зоны отдыха Черное озеро с купанием и выполнить работы по благоустройству территории Парка 40-летия Победы.

Общественный транспорт. В прошедшем году в сфере общественного транспорта на территории округа произошли существенные изменения:

— прекращено действие 6-ти маршрутов коммерческого перевозчика. ГУП «Мосгортранс» взял на себя обязательства по компенсации потерянных маршрутов и парка подвижного состава;

— количество подвижного состава на 400-х маршрутах было увеличено на 49 единиц;

— организован новый автобусный маршрут № 32 «К» «Северная — Кутузово»;

— с открытием в конце 2017 г. станции метро Ховрино, на 10-15 минут сократилось время в пути на маршруте № 400 «экспресс».

В 2018 году Зеленоградским автокомбинатом планируется приобретение 27 автобусов.

Дороги. В округе за последние годы проведено крупномасштабное дорожно-транспортное и инженерно-коммунальное строительство. В прошедшем году введены в эксплуатацию 3 объекта дорожного строительства, среди них боковой проезд вдоль Кутузовского шоссе со стороны нового 23 микрорайона.

Отремонтировано почти 336 тысяч кв. метров дорог. В 2018 году планируется достроить дорогу по проезду №65 от проезда №657 до проезда №707 в районе Крюково, пешеходный переход через Савелкинский проезд, а также разработать проектную документацию на строительство путепровода тоннельного типа в Алабушево через Октябрьскую железную дорогу. Ориентировочный срок реализации проекта 2020-2021 годы.

В 2018 году будет отремонтировано 370 тысяч кв. метров дорог.

Жилищная политика. За счет средств инвесторов сдано 4 жилых дома в 6 и 17 микрорайонах, общей площадью 182 тысячи кв. метров. В 2018 году будет продолжена застройка 17 и 23 микрорайонов. Планируется сдать два жилых дома в 17 микрорайоне площадью 101 тысяч кв. метров. Новые жилые микрорайоны строятся комплексно с требуемой социальной инфраструктурой.

В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, в 2017 году завершены работы по капитальному ремонту 12 жилых домов. Произведена замена 318 лифтов в 47 домах. В план 2018 года включены работы по замене 242 лифтов в 48 домах округа. Отремонтировано 357 подъездов (что составляет 20% от их общего количества), в 2018 году планируется провести ремонтные работы в 353 подъездах.

Торговля и услуги. За последние годы потребительский спрос заметно изменился: повысились требования к культуре обслуживания, качеству, ассортименту и доступности товаров и услуг. Проблемы пешеходной доступности магазинов, характерные для ряда округов Москвы, в нашем округе стоят наименее остро:

— обеспеченность населения торговыми площадями — 580 кв. метров на 1 тысячу жителей;

— коэффициент доступности объектов торговли один из самых высоких по Москве и составляет 96,3%.

— обеспеченность услугами питания — 30 посадочных мест на 1 тысячу жителей, что почти в 2 раза выше норматива для округа.

— обеспеченность населения округа бытовыми услугами сейчас составляет 6,6 рабочих мест на 1 тысячу жителей (72% от норматива).

Ведется строительство торгового комплекса «Зельгрос» в новом 17 микрорайоне на 8 тысяч кв. метров, с вводом в текущем году.

Наука, промышленность, малое предпринимательство. Общий объем произведенной промышленной продукции и выполненных научных услуг составил 37,6 млрд рублей, темп роста — 116%. Средняя зарплата в научных и промышленных организациях округа составила 69,4 тысяч рублей, что на 18% выше уровня 2016 года. Создано около 680 новых рабочих мест.

В округе реализуется два крупных инвестиционных проекта: Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Зеленоград» (теперь ОЭЗ «Технополис „Москва“) и инновационный территориальный кластер „Зеленоград“.

Помимо реализации крупных проектов продолжают создаваться инфраструктурные проекты для малого и среднего бизнеса. На территории округа функционирует первая очередь Специализированной территории малого предпринимательства „Зеленоград“. Проектом строительства второй очереди СТМП предусмотрено 3 производственных корпуса, 4 научно-производственные лаборатории.

Здравоохранение. Совершенствуется система здравоохранения. Городская больница №3 (с апреля 2016 года) получила статус „клинической больницы“. Теперь ГКБ имени М. П. Кончаловского является учреждением, в котором совмещены лечебно-диагностическая и научно-исследовательская деятельности.

В больнице открыт региональный сосудистый центр. За 2 года работы регионального сосудистого центра прооперировано более 1200 пациентов, удалось значительно снизить летальность от инфаркта миокарда.

В 2017 году начался капитальный ремонт старого здания родильного дома и педиатрического корпуса больницы. После его завершения, в 2019 году, в этих зданиях откроется современное многопрофильное детское отделение на 105 коек.

Образование. Дальнейшее развитие получает дошкольное образование, обеспечена открытость и прозрачность комплектования дошкольных учреждений. Очередность в детские сады среди зарегистрированных жителей Москвы в округе отсутствует. Ведется строительство детского сада на 200 мест в 16 микрорайоне и учебного корпуса в 20 микрорайоне, который будет состоять из школы на 550 учащихся и детского сада на 250 мест. Работы планируется завершить в текущем году. Благоустроено 43 пришкольных территории, в 2018 году планируется благоустроить 24 территории.

В Зеленограде успешно реализуются приоритетные проекты столичного образования. По итогам прошлого учебного года 9 зеленоградских школ вошли в топ-300 лучших школ Москвы.

Социальное обслуживание населения. В 2017 году в ТЦСО „Зеленоградский“ около 70 тысяч человек получили социальные услуги. Всего в округе мерами социальной поддержки охвачено более 147 тысяч человек.

В 2018 году продолжится реализация мероприятий, направленных на повышение уровня социальной защищенности и адресности мер социальной поддержки. Среди них — программа Правительства Москвы „Активное долголетие“.

Культура. В начале 2018 года после частичного капитального ремонта вновь распахнул свои двери Культурный центр „Зеленоград“. Выполнен ремонт фойе, фасада и киноконцертного зала, в котором установлено современное оборудование и светодиодный экран. Теперь в стенах обновленного дворца культуры можно проводить массовые зрелищные мероприятия любого уровня. На этом капитальный ремонт Культурного центра не закончен.

До конца 2018 года предстоит привести в порядок театральный зал и клубную часть, выполнить ряд других работ.

Разработана проектно-сметная документация по ремонту помещений „Ведогонь-театра“, а так же Музея Зеленограда в корпусе 360.

Спорт. За прошедший год выполнен ремонт Центра физкультуры и спорта в корпусе 2045 и 2 объектов спортивной школы Москомспорта на Озерной аллее (дома 4, 6). Отремонтированы 10 спортивных площадок во дворах, выполнено благоустройство 2 новых спортивных площадок.

В 2018 году планируется выполнить ремонт 5 объектов спорта и 9 спортивных площадок во дворах районов Савелки, Силино, Крюково. В течение нескольких последних лет ведутся работы по обновлению картодрома (выполнены 1 и 2 этапы капитального ремонта). Кроме того, в 2018 году планируется начать проектирование спортивного комплекса у площади Колумба в 9 микрорайоне (срок ввода — 2020 год).

В завершении встречи Алексей Михальченков ответил на вопросы жителей.

В мероприятии приняли участие более 300 человек.