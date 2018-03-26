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Музей Зеленограда приглашает школьников на бесплатные экскурсии по выставке «Город-сад»
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Музей Зеленограда приглашает школьников на бесплатные экскурсии по выставке «Город-сад» 

Префектура Зеленоградского административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
28, 29 и 30 марта Музей Зеленограда планирует проводить экскурсии по выставке «Город-сад» для школьников (предпочтительно 5-11 классов).
Экскурсии бесплатны, необходимо предварительно позвонить по телефону 8 (499) 717-16-02 и записаться.
О выставке «Город-сад», посвященной 60-летию Зеленограда, можно прочитать здесь. На выставке на примере проектов и концепций «городов будущего» прошлых столетий — от города-сада Эбенизера Говарда до города-самолета Оскара Нимейера — можно увидеть, как развивались идеи плановых городов, воплотившиеся в 1960-х в строительстве первого города-спутника Москвы Зеленограда. В экспозиции представлены более ста фотографий и других предметов: схемы и чертежи, портреты архитекторов и строителей, принадлежавшие им вещи, посвященные Зеленограду журналы, изделия зеленоградских предприятий. Выставка имеет элементы интерактивности.
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