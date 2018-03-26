«Викторину „Югре — 900“ еще нужно переварить»

«Цифра „900“ появилась из русских летописей, которые хранятся в Государственных архивах. В некоторых документах есть четкое упоминание о Югре, звучат названия „Югра“, „Угра“. Историки об этом и раньше знали, этот факт еще на первых курсах истфака проходят. Исследователи этих документов высчитали, что не менее 900 лет нашему региону.

Не могу сказать, почему именно сейчас на этой цифре было акцентировано внимание. Значит, так надо было, так звезды сошлись. Ученые обсуждали это еще год назад, собирались на конференции несколько раз, потом пошли к губернатору и все это рассказали.

Сейчас трудно посчитать, повысился ли интерес к музею в связи с викториной, это надо как-то почувствовать кожей. Статистика — неблагодарное занятие. Люди всегда ходили и приходят в музей. Задают вопросы, но их и раньше задавали. Больше их стало или меньше — трудно сказать. Потому что в музей к нам звонят по любому поводу, есть обращения граждан по многим вопросам. То увидят в сетях какое-нибудь мероприятие, то задают вопросы по какой-то конкретной теме, сегодня только спрашивали про ГУЛАГ. Но для нас это обычное дело, народ в музей заинтересованный приходит. Рост посетителей у нас есть. В выходные дни очень много приходят и семьями, и одиночные посетители. Но этот рост интереса формировался годами, несмотря на то, что само расположение музея у нас в городе не очень удобное. В филиале, в Купеческой усадьбе, у нас всегда все заполнено. Каждые выходные у нас проходят специальные программы для детей, для взрослых, темы разные меняются.

Поэтому сложно ответить однозначно, вызвала ли прошедшая викторина интерес к истории региона. Наверняка вызвала, кто-то задумался и, возможно, придет в музей не сегодня — завтра. Нам сейчас надо переварить эту ситуацию, посмотреть ее в развитии. Тем более, что грядет акция „Ночь в музее“, которая каждый год вызывает большой интерес у наших горожан, и количество участников, посетителей постоянно растет на всех площадках. Нам даже предъявляют претензии, почему только одна ночь в музее проходит, почему не несколько. Поэтому интерес к музею, к истории, он есть, он повышается, в том числе и такими акциями».