На «Золотой маске» обсудили место театров в экономике

Театральное искусство как бизнес-стратегия: в Москве прошла двухдневная конференция в рамках фестиваля «Золотая маска». На ней создатели самых известных театральных биеннале со всего мира обсуждали, как фестивали могут стать центром притяжения туристов и даже изменить экономику целого города.

Примером служит регион Рур в Германии, который долгое время находился в упадке. Теперь же туда стекаются десятки тысяч человек ежегодно, а заброшенные угольные шахты превращаются в гигантское арт-пространство. Вышла из стен театров и «Золотая маска»: спектакли проходят на улицах и площадях, в парках, музеях и даже метро.