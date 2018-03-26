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На «Золотой маске» обсудили место театров в экономике
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На «Золотой маске» обсудили место театров в экономике 

Вести.Ru 50 минут назад
Театральное искусство как бизнес-стратегия: в Москве прошла двухдневная конференция в рамках фестиваля «Золотая маска». На ней создатели самых известных театральных биеннале со всего мира обсуждали, как фестивали могут стать центром притяжения туристов и даже изменить экономику целого города.
Примером служит регион Рур в Германии, который долгое время находился в упадке. Теперь же туда стекаются десятки тысяч человек ежегодно, а заброшенные угольные шахты превращаются в гигантское арт-пространство. Вышла из стен театров и «Золотая маска»: спектакли проходят на улицах и площадях, в парках, музеях и даже метро.
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