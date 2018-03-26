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Музей космонавтики откроет выставку к 50-летию со дня гибели Ю. Гагарина
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Музей космонавтики откроет выставку к 50-летию со дня гибели Ю. Гагарина 

Агентство «Москва» 11 минут назад
Выставка к 50-летию со дня гибели первого космонавта Юрия Гагарина пройдет в Музее космонавтики с 27 марта по 30 апреля, сообщили в пресс-службе музея.
«Впервые будут представлены письмо актрисы Фаины Георгиевны Раневской, написанное журналистке Татьяне Тэсс через два дня после гибели космонавта, и осколки корпуса и фонаря самолета, на котором разбился первый космонавт», — говорится в сообщении.
Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Ю. Гагарин погиб 27 марта 1968 г. во Владимирской области, выполняя учебный полет на самолете МиГ-15УТИ.
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