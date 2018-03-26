«Музейная игра» принесла призовое место в городском конкурсе учительнице из Алтуфьева

Призером городского конкурса «Школьный музей: новые возможности» стала преподаватель истории Анна Цитульская из школы №1370 Алтуфьева. Она приняла участие в номинации «Музейная игра», а ее помощником была преподаватель технологии Наталья Южакова

— Фотография бисерной композиции «Гномик» Натальи Южаковой превратилась в пазлы, а дети любят их собирать. Второй конкурсной игрой для ребят от пяти до 15 лет стало домино «Бисер в картинках». Карточки с изображением экспонатов музея интересно выстраивать в цепочки и рассматривать, — уточнила Анна Цитульская.

Конкурс «Школьный музей: новые возможности» проводится в Москве ежегодно. В нем принимают участие обучающиеся, педагоги и руководители музеев образовательных организаций столицы. В номинации «Музейная игра» конкурсанты представляют описание игры с фото или презентацией, размещенные на сайте учреждения: это могут быть «настолки», музейное лото, «пазлы» или игры-реконструкции. (вт)