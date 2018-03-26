Ещё
«Музейная игра» принесла призовое место в городском конкурсе учительнице из Алтуфьева
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Музейная игра» принесла призовое место в городском конкурсе учительнице из Алтуфьева 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Призером городского конкурса «Школьный музей: новые возможности» стала преподаватель истории Анна Цитульская из школы №1370 Алтуфьева. Она приняла участие в номинации «Музейная игра», а ее помощником была преподаватель технологии Наталья Южакова.
— Фотография бисерной композиции «Гномик» Натальи Южаковой превратилась в пазлы, а дети любят их собирать. Второй конкурсной игрой для ребят от пяти до 15 лет стало домино «Бисер в картинках». Карточки с изображением экспонатов музея интересно выстраивать в цепочки и рассматривать, — уточнила Анна Цитульская.
Конкурс «Школьный музей: новые возможности» проводится в Москве ежегодно. В нем принимают участие обучающиеся, педагоги и руководители музеев образовательных организаций столицы. В номинации «Музейная игра» конкурсанты представляют описание игры с фото или презентацией, размещенные на сайте учреждения: это могут быть «настолки», музейное лото, «пазлы» или игры-реконструкции. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Желающих взять ребенка в семью приглашают на «День аиста» в СВАО Песни о любви прозвучат в центре соцобслуживания в Путевом проезде Дошколята Алтуфьева поставили спектакли по русским сказкам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Какой сериал самый дорогой в истории7
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело2
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение