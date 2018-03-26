Тематическую лекцию по витебской истории Марка Шагала провели для жителей города

В минувшую субботу, 24 марта, в Центре славянских культур Библиотеки иностранной литературы прошла лекция, посвященная творческому пути Марка Шагала

Об отдельной странице жизни художника рассказала искусствовед и культуролог Татьяна Грекова. Она отметила истинно великое значение маленького белорусского городка в биографии Шагала. Именно в Витебске произошел ряд ключевых событий, повлиявших на Марка и сформировавших его как художника.

− Живой интерес слушателей лекции стал для нас приятным удивлением, − рассказала Екатерина Артемюк, координатор программ Центра славянских культур. Гостями мероприятия стали более 50 человек. Лекция стала интерактивом по знаковым местам творчества великого художника. Присутствующие на мероприятии узнали много нового о «витебских мотивах» Марка Шагала.