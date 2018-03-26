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Действующий в Рязанском центр «Спутник» принял участие в форуме «Культура объединяет»
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Действующий в Рязанском центр «Спутник» принял участие в форуме «Культура объединяет» 

Управа Рязанского района 3 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Об этом сообщила художественный руководитель учреждения Гузяль Шигапова.
— Творческое объединение декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мастер» приняло участие в выставке. Точнее, были представлены картины художника Олега Закоморного — портреты выдающихся деятелей культуры Валерия Золотухина, Василия Шукшина, Екатерины Савиновой, Роберта Рождественского, Григория Гребенщикова. Работы пользовались большим успехом и вызвали огромный интерес среди посетителей выставки, — сказала Гузяль Шигапова.
Добавим, филиал центра культуры «Спутник» находится по адресу улица Яснополянская, д. 3, корп. 1. (мю)
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