Москвичи отметят 50-летие смерти Гагарина

В московском музее космонавтики откроется выставка, посвященная 50-летию со дня смерти советского летчика-космонавта Юрия Гагарина . Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы музея.

Экспозиция откроется 27 марта и продлится до конца месяца. «Впервые будут представлены письмо актрисы Фаины Георгиевны Раневской , написанное журналистке Татьяне Тэсс через два дня после гибели космонавта, и осколки корпуса и фонаря самолета, на котором разбился первый космонавт», — рассказал сотрудник музея.

Гагарин, первым в мире совершивший полет в космос, погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ.

Самолет упал неподалеку от деревни Новоселово во Владимирской области. Урна с прахом Гагарина захоронена в Кремлевской стене.