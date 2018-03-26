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Москвичи отметят 50-летие смерти Гагарина
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Москвичи отметят 50-летие смерти Гагарина 

Мослента 3 часа назад
В московском музее космонавтики откроется выставка, посвященная 50-летию со дня смерти советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы музея.
Экспозиция откроется 27 марта и продлится до конца месяца. «Впервые будут представлены письмо актрисы Фаины Георгиевны Раневской, написанное журналистке Татьяне Тэсс через два дня после гибели космонавта, и осколки корпуса и фонаря самолета, на котором разбился первый космонавт», — рассказал сотрудник музея.
Гагарин, первым в мире совершивший полет в космос, погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ.
Самолет упал неподалеку от деревни Новоселово во Владимирской области. Урна с прахом Гагарина захоронена в Кремлевской стене.
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