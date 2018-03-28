Юрий Гагарин: краткая Одиссея советского героя

На ведущей в Музей космонавтики аллее красуется бронзовый бюст Юрия Гагарина . Именно в его честь было построено знаменитое здание с конструкцией в форме устремившейся в небо ракеты, гордость московского ВВЦ. Как бы то ни было, нельзя не отметить, что его наставнику и руководителю программы первого запуска человека в космос Сергею Королеву поставили в три раза более массивную статую. То же самое касается и памятника Константину Циолковскому , которого считают первым теоретиком современной космонавтики. Юрий Гагарин, первый человек, который увидел Землю со стороны и стал символом превосходства СССР в исследовании космоса над своими американскими соперниками, погиб в авиакатастрофе 50 лет тому назад за штурвалом своего МиГ-15. Трагическую годовщину скромно отметили 27 марта.

У входа внимание сразу же привлекает к себе чистое и улыбающееся лицо Гагарина. Как бы то ни было, теперь оно утопает в массе экспонатов. На одной из витрин выставлен фрагмент электрокардиограммы героя, сделанной 11 апреля 1961 года в 19:35, накануне его знаменитого полета. Как бы то ни было, посетители обычно не задерживаются у этих предметов, а обращают взгляды на иллюминатор «Востока» (или его копии), знаменитого спускаемого аппарата, который приземлился в казахской степи через 108 минут после взлета. «Как зовут первого космонавта? Вы должны знать его имя, потому что он — герой», — обращается молодой экскурсовод Роман к группе восьмилетних школьников. «Юрий Алексеевич Гагарин», — хором отвечают дети. «Когда он поднялся над землей?» — продолжает он. «12 апреля, потому что это день рождения моего папы», — говорит белокурая девчушка, забывшая год. «Со временем воспоминания стираются. Я сама уже не помню ничего конкретного», — говорит учительница Римма Кнунянц.

Тандем с Хрущевым

Если довольствоваться одним лишь Музеем космонавтики, сложно представить себе народное ликование, которое вызвал первый полет на орбиту в 1961 году. К всеобщему удивлению советских граждан (их никогда не держали в курсе готовившихся проектов) радио сообщило о том, что некий летчик-испытатель, майор ВВС Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Даже его отец Алексей сначала не поверил услышанному. Его сын был лейтенантом, а вернувшийся на Землю офицер стоял на два звания выше. Он был не в курсе, что Юрия попросту повысили в звании прямо в космосе в 1:48.

Отец — плотник, мать — доярка в колхозе под Смоленском, трудолюбивый сын. Генеалогическое древо Гагариных было идеальным с точки зрения идеологических стандартов эпохи. Народное ликование в городах и деревнях было так сильно, что никогда не видевшие стихийных демонстраций местные аппаратчики посходили с ума. Энергию толпы обязательно нужно было направить в некое русло. На первой встрече с Хрущевым 14 апреля 1961 года Гагарин произнес такие слова: «Товарищ Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза , Председатель Совета Министров СССР! Рад доложить Вам, что задание Центрального Комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнен». «Первый самолет, первый спутник, первый космический корабль и первый космический полет — вот этапы большого пути моей Родины к овладению тайнами природы», — добавил он. «Было время, когда за рубежом, да некоторые люди и внутри страны с пренебрежением отзывались о нас. (…) Гражданин Советского Союза — это звучит гордо», — ответил в своем выступлении Хрущев.

На пути протяженностью в 30 километров от аэропорта до Красной площади открытый лимузин ждала триумфальна встреча. По прибытии к стенам Кремля Гагарин поднялся на трибуну у Мавзолея и произнес слова благодарности «героическому трудовому народу». Михаил Корзун, который работал радиотехником на космодроме Байконур в день полета, с волнением и гордостью вспоминает эти телепередачи. «Когда я еще был в военном училище, то был просто в ужасе от мысли о том, что мне придется провести всю жизнь перед экраном радара. Причастность к подвигу Гагарина дала мне ощущение того, что я находился на острие науки. Это навсегда изменило мою судьбу», — говорит «Фигаро» этот 78-летний военный. Тем не менее рассказать жене и родителям о том, что он находился на космодроме в тот знаменательный день, он смог лишь 30 лет спустя, после распада СССР. «Я не жалею о том, что так долго молчал, — считает он. — Этого требовала безопасность страны».

Убежденного коммуниста Гагарина не нужно было упрашивать петь дифирамбы СССР. Он с легкостью принял роль пропагандиста режима и работал в тандеме с Хрущевым при строгом распределении ролей. Улыбчивый и вежливый космонавт (именно такой образ он должен был создать для аудитории) был призван стать противовесом для грубого и эксцентричного первого секретаря. Это требовало постоянного присутствия сопровождающих, которые в частности должны были не давать ему прикладываться к бутылке.

Культ личности был на руку им обоим. Накануне XXII съезда КПСС (через полгода после полета Гагарина) Хрущеву присвоили титул отца космоса. На встрече с советским лидером на Красной площади французский коммунист Пьер Куртад (Pierre Courtade) был вне себя от счастья: «Его присутствие среди нас подобно ракетному топливу». Космонавт стал глашатаем коммунистического рая и посетил более 30 стран до своей гибели. В частности он позировал для фото с королевой Англии (по ее просьбе) и играл роль сподвижника Фиделя Кастро . Через неделю после полета Гагарина американцы устроили неудачную попытку вторжения на Кубу, чем лишь усилили влияние Москвы на мятежном острове. «Сколько раз ты облетел вокруг Земли?» — спросил его Фидель. «Всего раз за полтора часа», — ответил Гагарин. «Ну что ж, я начинаю говорить, так что считай обороты», — заявил Кастро, чье выступление тогда продлилось три часа.

Конец его бурной жизни посла доброй воли положила лишь кончина в 34 года, семь лет спустя. По иронии судьбы, роковой полет 27 марта 1968 года был частью программы по его возвращению к карьере летчика. За новостью о катастрофе последовал день траура, которого обычно удостаивались лишь советские лидеры. Из-за отсутствия надежных официальных сведений о причине трагедии стали ходить самые разные слухи: все было устроено по заказу завидовавшего космонавту Брежнева, с ним расправились пришельцы, в тот день Гагарин был пьян…

29 томов следствия

29 томов следствия о причинах его гибели оставались военной тайной до 2011 года. Тогда россиянам стало известно, что МиГ Гагарина совершил резкий маневр, чтобы уклониться от препятствия, метеозонда или облака в зоне турбулентности. Два года спустя официальный канал Министерства обороны «Звезда» вновь дал толчок спекуляциям после свидетельства Алексея Леонова . Знаменитый космонавт заявил, что самолет Гагарина был задет потоком воздуха другого истребителя, который летел всего в 15 метрах от него. По правде говоря, эти споры мало кого интересуют. Многим россиянам вообще ничего не известно об обстоятельствах смерти героя. У них появились другие кумиры. По данным проведенного в 2017 году опроса Левада-центра, Гагарин занимает лишь шестое место среди самых известных российских мировых деятелей с 20% голосов. Первая строчка досталась Сталину, за которым следуют Путин и Пушкин.

В Музее космонавтики две школьницы, хихикая, фотографируются на фоне плакатов с советской пропагандой о космосе и Гагарине. «Тут написано „Коммунизм и наука неразделимы“. Странно, правда? Почему бы не поставить капитализм вместо коммунизма?», — задается вопросом 16-летняя Маша. На другом плакате изображена напоминающая гагаринскую ракета с надписью «Слава советскому народу-покорителю космоса». «Все — это пережиток прошлого и попытки манипулировать общественным мнением», — считает студент Дмитрий из Санкт-Петербурга. Только вот теперь эта самая «слава» окружает уже «не космонавтов, а певцов и актеров», сокрушается ветеран космонавтики Михаил Корзун.

Юрия Гагарина похоронили у кремлевской стены. Через три года после его кончины в его честь был назван астероид. В 2008 году приз Континентальной хоккейной лиги стал называться Кубком Гагарина. Вдова космонавта Валентина и две ее дочери (одна из них — директор кремлевского музея) избегают прессы. Недавно 82-летняя женщина передала Государственному музею истории в Санкт-Петербурге берет, который был подарен ее мужу Фиделем Кастро в июле 1961 года. 12 апреля, как и 57 лет назад, Россия единолично отметит День космонавтики.