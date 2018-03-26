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В «Галерее Чертаново» прошла экскурсия автора выставки «Играя в серьезное»
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В «Галерее Чертаново» прошла экскурсия автора выставки «Играя в серьезное» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 3 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Автор выставки «Играя в серьезное», которая действует в «Галерее Чертаново», Людмила Григорьева-Семятицкая провела экскурсию-обзор экспозиции в минувшую субботу, 24 марта.
— Художник планировала показать выставку своим товарищам и друзьям, но так получилось, что Выставочный зал как раз посетили ученики 8-х классов «Тимирязевской детской художественной школы». Поэтому в нашей галерее развернулась настоящая масштабная экскурсия. Людмила Тимофеевна имеет особый подход: и как у читателя, и как у художника. Она художник очень серьезный, необычный, но в то же время очень легко передает весь смысл. Людмила Тимофеевна, в основном, пишет циклами, чтобы полностью высказать свою мысль. В нашем зале представлены образы по произведениям Достоевского, Гоголя, Тютчева. Также выставлены портреты русских композиторов: она постаралась передать стихию каждого автора, ведь и музыка у них разная, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» руководитель «Галереи Чертаново» Наталья Волкова.
Как отметила Наталья Борисовна, помимо учеников художественной школы, на выставку попали и обычные неподготовленные жители. Однако никакого стеснения они не почувствовали, так как автор выставки преподносит все основополагающие вещи в доступной и понятной форме.
— Все представленные в галерее образы настолько интересные, вдумчивые, выразительные и насыщенные разными смыслами, что возникает желание перечитать произведения, к которым относятся картины. 31 марта состоится еще одна экскурсия, на которую приглашаются все желающие. Начало в 16:00, — добавила Наталья Борисовна.
Подробности можно узнать у администратора «Центра культуры и спорта» по номеру: 8 (495) 312-80-00.
Фото: «Центр культуры и спорта»
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