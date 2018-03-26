Выставочный проект «Прибытие поезда» открылся в Мещанском районе

В здании фонда культуры «Екатерина» 23 марта открылся масштабный выставочный проект «Прибытие поезда».

На выставке представлено более ста работ отечественных и зарубежных художников. Они посвящены феномену поезда в мировой культуре. Его динамика, неожиданность появления и факт прибытия стали символом перемен и движения истории вперед. Посетители смогут ознакомиться с образами поезда в кино, литературе, театре и живописи.

Секции в выставочном пространстве поделены на видео— и фото-инсталляции. В самом начале знакомства с проектом зрителям предлагают зайти в железнодорожный вагон и пройтись по составу. Завершается же выставка акустической иллюстрацией, демонстрирующей бесконечную протяженность звукового образа.

Экспозиция располагается по адресу: улица Кузнецкий мост, дом 21/5, подъезд №8 и продлится до 20 мая.