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Выставочный проект «Прибытие поезда» открылся в Мещанском районе
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Выставочный проект «Прибытие поезда» открылся в Мещанском районе 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В здании фонда культуры «Екатерина» 23 марта открылся масштабный выставочный проект «Прибытие поезда».
На выставке представлено более ста работ отечественных и зарубежных художников. Они посвящены феномену поезда в мировой культуре. Его динамика, неожиданность появления и факт прибытия стали символом перемен и движения истории вперед. Посетители смогут ознакомиться с образами поезда в кино, литературе, театре и живописи.
Секции в выставочном пространстве поделены на видео— и фото-инсталляции. В самом начале знакомства с проектом зрителям предлагают зайти в железнодорожный вагон и пройтись по составу. Завершается же выставка акустической иллюстрацией, демонстрирующей бесконечную протяженность звукового образа.
Экспозиция располагается по адресу: улица Кузнецкий мост, дом 21/5, подъезд №8 и продлится до 20 мая.
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