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Вблизи Рязанского открылась выставка работ педагогов МГПУ «Традиции, мастерство, инновации»
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Вблизи Рязанского открылась выставка работ педагогов МГПУ «Традиции, мастерство, инновации» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Эхо района
В арт-холле «Выхино», который расположен вблизи Рязанского района, начала работу выставка «Традиции, мастерство, инновации», посвященная 145-летию Московского государственного педагогического университета. Об этом сказано в сообщении на портале объединения «Выставочные залы Москвы».
«В экспозиции представлены произведения мастеров-педагогов. Они выполнены в разных жанровых направлениях и стилях: живопись, рисунок, композиция, декоративно-прикладное искусство, скульптура, печатная графика, арт-дизайн, цифровая графика и цифровой дизайн», — говорится в сообщении.
Добавим, что арт-холл «Выхино» находится по адресу Ташкентская ул., д. 9. (мю)
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