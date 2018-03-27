Вблизи Рязанского открылась выставка работ педагогов МГПУ «Традиции, мастерство, инновации»

В арт-холле «Выхино», который расположен вблизи Рязанского района, начала работу выставка «Традиции, мастерство, инновации», посвященная 145-летию Московского государственного педагогического университета. Об этом сказано в сообщении на портале объединения «Выставочные залы Москвы».

«В экспозиции представлены произведения мастеров-педагогов. Они выполнены в разных жанровых направлениях и стилях: живопись, рисунок, композиция, декоративно-прикладное искусство, скульптура, печатная графика, арт-дизайн, цифровая графика и цифровой дизайн», — говорится в сообщении.

Добавим, что арт-холл «Выхино» находится по адресу Ташкентская ул., д. 9. (мю)