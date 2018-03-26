Выставка Евгения Голубцова «Ностальгия о вечном» в Казанской Ратуше

Евгений Голубцов — яркий живописец, тонкий график, талантливый дизайнер. В семидесятые годы он организовал группа дизайнеров, которая выполняла проекты и оформительские работы по всему Татарстану, работала в Бугульме, Альметьевске, Лениногорске, Елабуге (это, к примеру), дом-музей Шишкина, в Казани (пивной бар «Бегемот», ресторан «Казань», кафе «Перекресток» и многие другие). Из последних проектов — ресторан «Маяковский — желтая кофта», проект экспозиции дома-музея Тукая, сейчас — активная работа над проектом музея истории Свияжска. Голубцов был автором проекта раздела Республики Татарстан на ВДНХ в Москве, посвященного продовольственной программе Горбачева.

С 1989 года он начинает заниматься станковой живописью, пишет натюрморты, пейзажи, портреты близких ему людей и жанровые композиции, в которых обращается к древним античным, средневековым и древнерусским сюжетам, вдохновляясь «вечными» темами и образами искусства, свободно их переосмысливая, объединяя разные исторические традиции и художественные направления. Для его живописи характерна лаконичность колорита, изысканность линий и форм.

Первая персональная выставка живописных работ Соловьева прошла Соборе Богоматери Всех Скорбящих Радости в Свияжске, затем — в залах ГМИИ РТ.

Благодаря инициативе Голубцова в девяностые годы в нидерландском Зютфене прошли выставки древнерусской и русской живописи из собрания ГМИИ РТ и современного искусства казанских художников, впервые представивших Голландии изобразительное искусство Татарстана.

Открытие выставки — 5 апреля в 17.00 Телефон для справок: 238-3857.

Казанская Ратуша, галерея «ОКНО», ул. Карла Маркса, 33 Евгений Георгиевич Голубцов родился в 1949 году в Казани. Окончил Казанское художественное училище (1964-1968). Участник ежегодных семинаров художественного проектирования экспериментальной студии Союза художников «Сенеж» по мастерской М. А. Коника, Москва (1974 — 1989). Член Союза художников СССР с 1977 года. С 1968-го — участник многочисленных, в том числе персональных, художественных выставок в России и за рубежом. В 2010 году награжден медалью Академии художеств России и получил звание Заслуженный деятель искусств РТ. Произведения находятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, музее «Царицыно» (Москва), музее г. Девентер (Голландия), в частных собраниях Германии, Голландии, Швейцарии, России, США, Швейцарии.