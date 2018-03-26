Как живут в селах Ажарии: экспозиция в батумском музее «Борджгало»

Экспозиция «Жизнь и быт аджарского села» представлена в Батумском этнографическом музее «Борджгало». Смотрите на видео Sputnik Грузия, как выглядит экспозиция

В батумском этнографическом музее «Борджгало», который создан благодаря одному человеку — Кемалу Турманидзе, представлена экспозиция «Жизнь и быт аджарского села». Экспонаты отражают быт зажиточных и обычных семей высокогорных сел Аджарии, в музее есть макеты мастерской ювелира, дома рыбака, загона с животными. Также наглядно продемонстрирован процесс изготовления вина.

В музее также представлена галерея работ самого Турманидзе, в которой особое внимание гостей вызывает коллекция сосудов для разных тостов. Но в музее хранятся не только работы мастера по резьбе Кемала Турманидзе, но и другие уникальные экспонаты, такие как фрагмент ковра 1812 года, резной стол конца 19-го века, десяток грузинских национальных люлек «аквани» и другие.

Более 20 лет Кемал Тутберидзе собирал экспонаты для музея, изучал историю, готовил экспозиции. Поначалу музей ютился в небольшой квартире в центре города, а теперь он разросся до целого комплекса небольших галерей и павильонов.