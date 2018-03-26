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Работавший над «Тайной третьей планеты» художник стал лауреатом премии Андерсена
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Работавший над «Тайной третьей планеты» художник стал лауреатом премии Андерсена 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский художник-иллюстратор Игорь Олейников стал лауреатом премии имени Андерсена, говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru".
"Сегодня на Международной ярмарке детской книги в Болонье Международный совет по детской книге объявил победителей на соискание премии имени Ханса Кристиана Андерсена 2018 года, самой престижной премии в области детской литературы в мире", — отмечается в сообщении.
Среди писателей лауреатом стала японка Эйко Кадоно.
Что касается Олейникова, то ранее он работал в анимационном кино, в том числе в студии «Союзмультфильм». Принимал участие в создании лент «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Путешествие муравья». Также сотрудничал с детскими журналами и книжными издательствами.
В 2008 году Олейников ушел из анимации и стал работать только как иллюстратор.
Премией Андерсена награждают с 1956 года лучших современных детских писателей и художников. Ее называют «малой Нобелевской премией».
Медали и дипломы победителям 2018 года вручат в сентябре в Афинах.
В 2016-м премию имени Ханса Кристиана Андерсена впервые получил китайский автор.
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