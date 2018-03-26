Работавший над «Тайной третьей планеты» художник стал лауреатом премии Андерсена

"Сегодня на Международной ярмарке детской книги в Болонье Международный совет по детской книге объявил победителей на соискание премии имени Ханса Кристиана Андерсена 2018 года, самой престижной премии в области детской литературы в мире", — отмечается в сообщении.

Среди писателей лауреатом стала японка Эйко Кадоно.

Что касается Олейникова, то ранее он работал в анимационном кино, в том числе в студии «Союзмультфильм». Принимал участие в создании лент «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Путешествие муравья». Также сотрудничал с детскими журналами и книжными издательствами.

В 2008 году Олейников ушел из анимации и стал работать только как иллюстратор.

Премией Андерсена награждают с 1956 года лучших современных детских писателей и художников. Ее называют «малой Нобелевской премией».

Медали и дипломы победителям 2018 года вручат в сентябре в Афинах.

В 2016-м премию имени Ханса Кристиана Андерсена впервые получил китайский автор.