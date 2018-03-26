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Украденную из парижского музея корону ищут в Нижнем Новгороде
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Украденную из парижского музея корону ищут в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 49 минут назад
Фото: Newsroom24
Обзор о наиболее разыскиваемых культурных ценностях опубликовал Интерпол.
Жителей Нижегородской области, обладающих какой-либо информацией о местонахождении данных предметов, просят сообщить имеющиеся сведения по телефон: 268-50-63.
В частности, разыскиваются:
— корона, размером 36х34 см, похищенная 13 мая 2017 года из музея в Париже;
— статуэтка высотой 23 см, похищенная 26 октября 2016 года из музея в Висбадене;
— ожерелье длиной 22 см, похищенное в июле 2017 года из музея в Кито.
— ойнохоя размером 12,5х134 см, похищенная 22 августа 2017 года в Афинах;
— манускрипт, похищенный 29 января 2017 года из хранилища в Манчестере;
— статуэтка размером 28х18 см, похищенная 27 марта 2017 года из святилища в Уагадугу.
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