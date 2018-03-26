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Выставка философских трактатов и исторических работ пройдет в Российской государственной библиотеке
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Выставка философских трактатов и исторических работ пройдет в Российской государственной библиотеке 

Управа района Арбат города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Около 80 работ еврейского политика и писателя Якова Мазе будут представлены на выставке «Московский раввин Яков Мазе и его книги» 7 апреля в Российской государственной библиотеке.
В учреждении покажут не только исторические сочинения, но и религиозные исследования, автографы, которые оставили именитому писателю многие известные общественные и религиозные деятели. Одни из экспонатов — издания Торы и Талмуда XVI — XIX веков. Мероприятие бесплатное, вход по читательским билетам. Время и адрес проведения: с 9:00 до 20:00, улица Моховая, дом 6.
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