Выставка философских трактатов и исторических работ пройдет в Российской государственной библиотеке

Около 80 работ еврейского политика и писателя Якова Мазе будут представлены на выставке «Московский раввин Яков Мазе и его книги» 7 апреля в Российской государственной библиотеке.

В учреждении покажут не только исторические сочинения, но и религиозные исследования, автографы, которые оставили именитому писателю многие известные общественные и религиозные деятели. Одни из экспонатов — издания Торы и Талмуда XVI — XIX веков. Мероприятие бесплатное, вход по читательским билетам. Время и адрес проведения: с 9:00 до 20:00, улица Моховая, дом 6.