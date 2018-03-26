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В центре соцзащиты на Римского-Корсакова провели викторину «Шедевры Третьяковской галереи»
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В центре соцзащиты на Римского-Корсакова провели викторину «Шедевры Третьяковской галереи» 

Управа района Отрадное 3 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Посетители отделения дневного пребывания филиала «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» на минувшей неделе приняли участие в познавательной викторине «Шедевры Третьяковской галереи». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Целью викторины, которую проводила культорганизатор Ирина Новикова, являлось знакомство с художественным музеем — Третьяковской галереей — его создателями и некоторыми работами известных русских художников из коллекции музея, — рассказали в администрации центра соцзащиты.
Там отметили, что подобные викторины развивают память, внимание, а также эстетический вкус и расширяют кругозор старшего поколения. (ео)
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