В центре соцзащиты на Римского-Корсакова провели викторину «Шедевры Третьяковской галереи»

Посетители отделения дневного пребывания филиала «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» на минувшей неделе приняли участие в познавательной викторине «Шедевры Третьяковской галереи». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Целью викторины, которую проводила культорганизатор Ирина Новикова , являлось знакомство с художественным музеем — Третьяковской галереей — его создателями и некоторыми работами известных русских художников из коллекции музея, — рассказали в администрации центра соцзащиты.

Там отметили, что подобные викторины развивают память, внимание, а также эстетический вкус и расширяют кругозор старшего поколения. (ео)