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Соколята научились удерживать подводную лодку на глубине с помощью балласта
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Соколята научились удерживать подводную лодку на глубине с помощью балласта 

Управа района Соколиная гора 3 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Школьники Соколиной горы посетили выставку «Бионика» в политехническом музее, расположенном на ВВЦ.
На интерактивном участке выставки соколята пробовали удерживать подводную лодку на нужной глубине при помощи балласта, как это делают при помощи воздушных пузырей рыбы. Также ребята посетили экспозиции, где размещены природные прототипы технических изобретений: пинцеты, схожие с птичьим крылом, крылья самолетов, плавательные ласты.
Ученики школы №446 Соколиной горы в скором времени будут принимать участие в работе над проектом «Природа нашего края». Участие в интерактивной выставке даст им приобрести более обширные знания по вопросам, связанным с темой проекта. А лучшему усвоению информации способствовали тактильные ощущения, дополняющие аудиальные и визуальные.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа с углубленным изучением экологии № 446».
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